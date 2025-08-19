En "ağır" mahkum: 300 kiloluk suçlu için günde bin 800 euro harcanıyor

Avusturya'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanan 29 yaşındaki mahkum, polis baskınında 45 kilo esrar, 2 kilo kokain, 2 binin üzerinde ekstazi hapı ile yakalandı.

ÖZEL YATAK HAZIRLANDI

Sanığın aşırı kilosu nedeniyle Viyana’daki Josefstadt Cezaevi’nden başka bir hapishaneye nakledildiği, burada kendisi için özel olarak kaynakla güçlendirilmiş bir yatak hazırlandığı belirtildi. Ayrıca mahkumun sürekli hemşire bakımı aldığı kaydedildi.

"NORMAL" MAHKUMUN 10 KATI MASRAF

Yerel basına göre, 300 kiloluk mahkum için bu özel ihtiyaçlar, devlete günde 1.800 euroya mal oluyor. Bu rakam, “normal” bir mahkumun günlük masrafının yaklaşık 10 katı.

Haberlere göre durum, “halk dışarıda aylarca doktora ulaşamazken suçlular için kaynak yaratılıyor” şeklinde eleştiriliyor.