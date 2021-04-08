En az 35 bin yıllık: Avustralya'da kanguru kemiğinden aletler tespit edildi

Avustralya’nın kuzeyinde yapılan araştırmada, bir mağarada 35 bin ila 46 bin yıl öncesine dayanan kemikten aletler tespit edildi. Güney Kimberley'deki Riwi Mağarası'nda tespit edilen sekiz aletin kanguru kemiğinden olduğu bildirildi.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.04.2021 - 16:50

En az 35 bin yıllık: Avustralya'da kanguru kemiğinden aletler tespit edildi

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Avustralya’da yapılan çalışmaya göre, ülkenin kuzeyinde dünyanın en eskilerinden biri olarak adlandırılabilecek kemikten aletler tespit edildi.

ABC News'in haberine göre, gelişen tekniklerle yapılan incelemeler, 1990'ların başında yerel Mimbi topluluğunun yardımıyla Kimberley bölgesindeki Riwi mağarasında arkeologlar tarafından bulunan 8 aletin, 35 bin ila 46 bin yıl öncesinden kaldığını ortaya koydu.

Bilim insanları, kanguru kemiğinden yapılmış aletlerin, bölgedeki sert iklim koşullarına dayanmasının son derece nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.

Sivri uçlu aletlerin, on binlerce yıl önce yerel halk tarafından reçine işlemek, sepet örmek, kuş ve balık avlamak için kullanılmış olabileceği kaydedildi.

Griffith Üniversitesinden Michelle Langley, bölgede kemikten aletlerin kullanıldığını bildiklerini ancak genellikle çoktan çürümüş olduklarından bu tür aletlere rastlamanın çok zor olduğunu ifade etti.

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