En büyük metan gazı sızıntısı Rusya'da tespit edildi

Uydular vasıtasıyla dünyadaki metan sızıntılarını tespit eden Kanadalı özel bir şirket, Rusya'nın güneyindeki Kemorovo bölgesindeki bir kömür madenindeki metan gazı sızıntısını tespit etti.

Elde edilen verilere göre madenden saatte tam 90 ton metan gazı sızıyor.

Şirketin kurucusu Stephane Germain elde edilen uydu fotoğrafının 14 Ocak'a ait olduğunu ancak bunun istisnai bir durum olmadığını, son 5 aydır sızıntının sürdüğünü söyledi.

Sızan metanın uydu görüntüleri...

Şirket sızıntının kasten, madende yaşanabilecek bir patlamayı önleme amaçlı yapılmış olabileceğini söyledi.

Aynı madende 2010'da meydana gelen metan gazı patlaması ve sonrasındaki yangında 91 kişi hayatını kaybetmişti.