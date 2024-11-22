En büyük oyun kartını yaptı, rekorlar kitabına girdi

İngiltere’de yaşayan Rob Hallifax, dünyanın en büyük oyun kartını yaparak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.



Bu yılın başlarında 3D baskı teknolojisiyle dünyanın en küçük oyun kartını üreten Hallifax, şimdi de çok farklı bir başarıya imza atarak dünyanın en büyük oyun kartını yaptı.

İKİNCİ KEZ GİRDİ

Guinness Rekorlar Kitabı’na ikinci kez giren Hallifax, kartın üzerinde yer alan binlerce küçük fotoğrafı bir araya getirerek devasa bir fotoğraf mozaiği oluşturdu. Kartın tasarımında yer alan fotoğraflar, destekçileri tarafından kendisine gönderildi.

Uzaktan bakıldığında geleneksel bir oyun kartı gibi görünen bu devasa kart, yakından incelendiğinde ise birçok insanın ve hatta evcil hayvanlarının fotoğraflarını barındırıyor. Her bir kare, Hallifax’ın yaratıcılığıyla birleşerek büyüklüğü ve görsel zenginliğiyle dikkat çekiyor.

Rob Hallifax’ın yaptığı bu devasa oyun kartı, sadece büyüklüğüyle değil, tasarımındaki detaylarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu başarı, hem teknolojinin hem de sanatsal bir yaratıcı zekânın birleştiği özel bir proje olarak tarihe geçti.