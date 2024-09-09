En büyük saldırılardan biri: İsrail Suriye'yi bombaladı, 25 kişi öldü

İsrail'in Suriye'nin Masyaf kentine düzenlediği saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bombardımanı son yıllarda İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği “en şiddetli saldırılardan biri” olarak tanımladı.

En büyük saldırılardan biri: İsrail Suriye'yi bombaladı, 25 kişi öldü

İsraı̇l ordusu, 'nin Hama kırsalına düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölenlerin arasında “beş sivil, dört asker ve istihbarat personeli ile İran yanlısı gruplarla çalışan 13 Suriyelinin” bulunduğ belirtildi.

Gözlemevi, üç cesedin kimliğinin tespit edilemediğini ekledi.

Açıklamada, saldırılarının Hama vilayetindeki Masyaf'taki bilimsel araştırma alanını ve diğer bölgeleri hedef aldığını, binaları ve askeri merkezleri tahrip ettiği ifade edildi.

Gözlemevi, dün geceki bombardımanı, son yıllarda İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği “en şiddetli saldırılardan biri” olarak tanımladı ve 14 füze fırlatıldığını kaydetti.

Öte yandan Suriye devlet haber ajansı SANA, can kaybının 16 olduğunu bildirdi.

SANA, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in Lübnan'ın kuzeybatısından “orta bölgedeki bir dizi askeri alanı hedef alan” bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Açıklamada 43 kişinin de yaralandığı ifade edilirken hava savunma sistemlerinin füzelerin bir kısmını düşürdüğü belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Suriye'deki "suç" saldırısı nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Narin'den acı haber | Eski Emniyet Müdürü: Olay yeri ve Adli Tıp raporu beklenmeli

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de 446 binden fazla çocuğa "çocuk felci aşısı" yapıldı

Gazze'de 446 binden fazla çocuğa "çocuk felci aşısı" yapıldı

Almanya düzensiz göçe karşı harekete geçti: Tüm kara sınırlarında önlem alınacak

Almanya düzensiz göçe karşı harekete geçti: Tüm kara sınırlarında önlem alınacak

Endonezya'da yolcu uçağı pistten çıktı: Yaralılar var

Endonezya'da yolcu uçağı pistten çıktı: Yaralılar var

Dünyada 7,2 milyon mülteci çocuk eğitime erişemiyor

Dünyada 7,2 milyon mülteci çocuk eğitime erişemiyor

Trump'ın tartışmalı destekçileri: Neo-Naziler ve aşırı sağcılar

Trump'ın tartışmalı destekçileri: Neo-Naziler ve aşırı sağcılar

YouTube videosu ile ameliyat iddiası: Deneyimsiz doktor kayıplara karıştı

YouTube videosu ile ameliyat iddiası: Deneyimsiz doktor kayıplara karıştı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...