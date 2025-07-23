"En cesur cerrah" olarak ünlenmişti: Dolandırıcılık için kendi bacaklarını kesmekle suçlanıyor

İngiltere Devon ve Cornwall Polisi’ne göre, cerrah Neil Hopper, bacaklarının sepsis nedeniyle değil, kendi eylemi sonucu kesildiğini gizleyerek sigorta şirketlerini yanıltmakla suçlanıyor. 3-26 Haziran 2019 tarihleri arasında meydana geldiği öne sürülen olay, “yanıltıcı beyanda bulunarak dolandırıcılık” kapsamında değerlendiriliyor.

BAŞKASINI UZUV KESİMİ İÇİN TEŞVİK SUÇLAMASI

Hopper, yalnızca kendi uzuvlarını aldırmakla değil, başkalarının vücut parçalarının alınmasını teşvik etmekle de suçlanıyor. Polis raporuna göre, 2018 ile 2020 arasında Hopper, "The EunuchMaker" adlı internet sitesinden uzuv kesimini konu alan videolar satın aldı. Bu içeriklerin, başkalarına zarar verme eğiliminde olan Marius Gustavson’u, üçüncü kişilerin uzuvlarını kesmeye teşvik ettiği öne sürülüyor.



GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI, SİCİLİ ASKIYA ALINDI

Hopper, 2013 yılından itibaren Royal Cornwall Hastaneleri’nde görev yapıyordu ancak ilk tutuklamasının ardından Mart 2023'te görevden alındı. Aralık 2023 itibarıyla tıbbi sicili de askıya alındı. Hastane yetkilileri, suçlamaların Hopper’ın hastalara yönelik profesyonel uygulamalarıyla ilgili olmadığını ve hastalar açısından şu ana dek bir risk tespit edilmediğini belirtti.

GEÇMİŞTE SEPSİS MAĞDURUYDU

Neil Hopper, 2019 yılında ITV’de yayınlanan This Morning programına katılarak, ailesiyle çıktığı bir kamp tatili sonrası sepsise yakalandığını ve bu nedenle bacaklarının kesildiğini anlatmıştı. Yüzlerce ameliyat yerine tek bir operasyonla süreci sonlandırmayı tercih ettiğini açıklamıştı.



Hopper’ın adı, Avrupa Uzay Ajansı’nın engelli astronot arayışında kısa listeye girmesiyle de dikkat çekmiş, BBC tarafından hazırlanan bir belgesele konu olmuştu.