En çok arananlar listesindeki uyuşturucu baronlarından biri yakalandı

Interpol bugün yaptığı açıklamada, Güney Amerika’daki uyuşturucu karteli Primer Kartel Uruguayo’nun liderinin kardeşi Diego Nicolas Marset Alba’nın 26 Aralık Salı günü ortak bir operasyonla Brezilya’da ele geçirildiğini belirtti.



22 yaşındaki Uruguay uyruklu Alba’nın Bolivya, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'a ait çok sayıda sahte kimlik kullanarak uzun yıllardır kanundan kaçtığı vurgulandı.



EŞİNİN DOĞUMU YAKLAŞINCA EVE GELMİŞ



Diego Nicolas Marset Alba’nın Güney Amerika’dan Avrupa’ya gelen uyuşturucu ticaretinde "merkezi bir rol" oynadığı belirtildi.



Interpol, Alba’nın aynı zamanda birkaç tane yüksek profilli cinayete karıştığını belirtti.



Alba’nın eşinin Brezilya'nın Foz de Iguacu kentinde doğumunun yaklaştığına dair istihbarat alan Interpol, “Marset'in doğum için Brezilya'ya gelme ihtimalini öngören Brezilya Federal Polisi, karısının evini izledi ve evine vardığında kaçağı gözaltına aldı.” dedi.

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