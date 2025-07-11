En eski evcil köpek ırkı bulundu: 9 bin 500 yaşında

Grönland’ın kızak köpeği Qimmit’in, şimdiye kadar bilinen en eski evcilleştirilmiş köpek ırkı olduğu, yüzyıllar öncesine ait DNA analizleriyle doğrulandı.



Bu keşif, Qimmit’in bölgedeki yerli halk olan İnuitlerle kurduğu yakın ilişkiye dair önemli bilgiler sunuyor.

800 YIL BOYUNCA YAŞAMIŞ 90 KÖPEK ANALİZ EDİLDİ



Science dergisinde yayımlanan bulgular, İnuitlerin göç tarihi ve Arktik koşullara uyum süreci hakkında da yeni ipuçları ortaya koydu.



Ekip, son 800 yıla ait antik ve modern döneme ait 90’dan fazla Grönland köpeğinin genomunu analiz etti.



Bu veriler, bin 900’den fazla yayımlanmış köpek genomuyla karşılaştırıldı.

9 BİN 500 YILDIR YAŞAMIN MERKEZİNDE



Bilim insanları, Qimmit ırkının diğer antik Arktik köpekleriyle ayrı bir genetik soyağacı oluşturduğunu keşfetti.



Arktik’te kızak köpekleri, 9 bin 500 yıldan uzun süredir yaşamın merkezinde yer alıyor.



Pek çok Arktik köpek ırkı zamanla yerini başka türlere bırakmış, karışmış ya da evcil hayvan olarak evrilmiş olsa da, Qimmit geleneksel görevini koruyarak bir iş köpeği olmaya devam etmiş.

İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DE İNCELENECEK



Araştırma ayrıca, Grönland’daki köpeklerin günümüzdeki genetik farklılıklarının, adanın yerli halkları arasındaki kültürel ve dilsel ayrımlarla örtüştüğünü de ortaya koydu.



Çalışma, Grönland’a iki ayrı göç dalgası ile köpeklerin gelişine işaret eden genetik verilerle, insanların bölgeye tahmin edilenden daha erken ulaştığını da düşündürüyor.



Bilim insanları, bu bulguların evcil hayvan evriminin insanlar üzerindeki etkisini araştırmak için yeni yollar açabileceğini umuyor.