En eski köpek DNA'sı Türkiye'de bulundu. 16 bin yıllık dostluk

Bilim insanları, şimdiye kadar elde edilen en eski köpek DNA’sını Türkiye'de Kayseri Pınarbaşı’nda bulunan bir kafatası parçasında tespit etti. Yaklaşık 15 bin 800 yıl öncesine tarihlenen dişi yavru köpeğin, görünüm olarak küçük bir kurdu andırdığı belirtildi.

Araştırmaya göre bu bulgu, daha önce 10 bin 900 yıl olarak bilinen en eski köpek DNA’sı kaydını önemli ölçüde geriye çekti.

KÖPEKLERİN KÖKENİ HALA GİZEMİNİ KORUYOR

Bilim insanları, köpeklerin büyük olasılıkla iki farklı gri kurt türünün karışımından evrimleştiğini düşünüyor. Ancak köpeklerin kurtlardan tam olarak ne zaman ayrıldığı, fosil kalıntılarının ayırt edilmesinin zorluğu nedeniyle uzun süredir netlik kazanamıyordu.

Francis Crick Institute’nden genetikçi Pontus Skoglund, köpeklerin kökeninin bilim dünyası için hala “ilgi çekici bir gizem” olduğunu belirtti.

KÖPEKLER AVRUPA'YA NASIL YAYILDI?

Nature dergisinde yayımlanan iki ayrı çalışmada, Avrupa genelinden elde edilen 216 köpek ve kurt kalıntısının genetik analizi yapıldı. Bu analizler, köpeklerin kıta genelinde nasıl yayıldığını ortaya koydu.

İngiltere’nin güneybatısında bulunan ve 14 bin 300 yıl öncesine tarihlenen DNA örnekleri, köpeklerin Avrupa’ya oldukça erken dönemde yayıldığını gösterdi.

İNSANLARLA İLK BAĞ NASIL OLUŞTU?

Araştırmacılar, Buzul Çağı’nda yaşayan insanların köpeklerle kurduğu ilişkinin tam olarak neye dayandığını kesin olarak belirleyemiyor. Ancak köpeklerin beslenmesinin maliyetli olması, bu hayvanların işlevsel bir rol üstlendiğine işaret ediyor.

Uzmanlara göre köpekler avcılıkta yardımcı olmuş ya da koruma amacıyla kullanılmış olabilir. Ayrıca çocukların yavru köpeklerle oynadığı ve insanlar ile köpekler arasında duygusal bir bağ oluştuğu da düşünülüyor.

Bu bağın bir diğer kanıtı ise Pınarbaşı’nda yavru köpeklerin insan mezarlarının üzerine gömülmüş olarak bulunması.

Uzmanlara göre bu keşif, insanlık tarihinin en eski ve en güçlü bağlarından birinin düşündüğümüzden çok daha derinlere uzandığını gösteriyor.