Rumların 1963 yılında Ayvasıl köyünde gerçekleştirdikleri toplu katliamda 10 yaşındayken ninesinin kucağında şehit düşen Ayşe İbrahim diğer kurbanlarla birlikte toplu mezarlara gömülmüştü.



Katliamın en küçük kurbanı olan Ayşe’nin kalıntıları uzun çalışmalardan sonra bulundu. 10 yaşında Rumlar tarafından şehit edilen Ayşe bugün düzenlenen törenle 56 yıl sonra şehitliğe defnedildi.



Ayşe İbrahim’in naaşı Küçükkaymaklı Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Tekke Bahçesi Şehitliği’nde devlet töreniyle toprağa verildi.



Babası da aynı katliamda şehit düşen KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da cenaze törenindeydi.



Özersay Ayvasıl Şehitleri’nin en genci Ayşe İbrahim için bir mesaj yayınladı.



10 yaşında şehit düşen Ayşe ibrahim’in kabrine konan şekerin onun yaşayamadığı çocukluğunun simgesi olduğuna işaret eden Özersay, 56 yıl önceki katliamda ninesinin kollarında can veren Ayşe’nin bugün şehit dayılarının yanına defnedildiğini yazdı.



Özersay sosyal medya mesajında, “Yaşayamadığı çocukluğunu simgeleyen bir şeker koydular başucuna…Toplu mezarda neneciğinin kucağında son yolculuğuna çıkan Ayşecik çok uzun bir belirsizlik ertesinde yeniden ve bu kez şehit dayılarının yanıbaşına defnedildi bugün. O zaten hep nurlar içindeydi…Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.