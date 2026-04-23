En ölümcül kanser için yeni umut. "Mucize" olarak tanımlanıyor

ABD’de düzenlenen American Association for Cancer Research yıllık toplantısında paylaşılan verilere göre, pankreas kanseri için geliştirilen deneysel kişiselleştirilmiş mRNA aşısı umut verici sonuçlar ortaya koydu.

Pankreas kanseri , nadir görülmesine rağmen teşhis edilen hastaların yaklaşık yüzde 87’sinin beş yıl içinde hayatını kaybetmesi nedeniyle “en ölümcül kanser türlerinden biri” olarak kabul ediliyor.

KİŞİYE ÖZEL AŞI NASIL ÇALIŞIYOR?

Yeni aşı , her hasta için ayrı ayrı hazırlanıyor. Cerrahi operasyonla çıkarılan tümörlerden elde edilen genetik materyal kullanılarak geliştirilen aşı, bağışıklık sistemine kanser hücrelerini tanımayı ve hedef almayı öğretiyor.

Bu sayede, eğitilen bağışıklık hücrelerinin yıllarca vücutta kalarak hastalığın nüksetmesini engelleyebileceği düşünülüyor.

6 YIL SONRA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

ABD’de yürütülen ve 16 hastayı kapsayan 1. faz klinik çalışmada, ameliyat edilebilir pankreas kanseri hastalarına cerrahi sonrası aşı, immünoterapi ve kemoterapi birlikte uygulandı.

Araştırmanın sonuçlarını paylaşan onkolog Vinod Balachandran, bağışıklık yanıtı geliştiren hastaların yaklaşık yüzde 90’ının altı yıl sonra hala hayatta olduğunu açıkladı.

HASTALAR “MUCİZE GİBİ” DİYOR

Aşıya yanıt veren hastalardan biri, 66 yaşında teşhis aldıktan sonra dokuz doz aşı uygulandığını ve bugün 72 yaşında sağlıklı bir yaşam sürdüğünü belirterek, “Yapamayacağım hiçbir şey yok, benim için tam anlamıyla bir mucize.” dedi.

Bir başka hasta ise yaşadıklarını zaman zaman unuttuğunu ifade ederek, “Sadece her gün şanslı olduğumu düşünüyorum.” diye konuştu.

SINIRLI AMA UMUT VERİCİ SONUÇLAR

Uzmanlar, çalışmanın henüz erken aşamada olduğuna dikkat çekiyor.

Pankreas kanseri çoğu zaman geç teşhis edildiği için hastaların yaklaşık yüzde 90’ı ameliyat şansı bulamıyor. Bu nedenle aşının ileri evre hastalarda etkili olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

YENİ FAZ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Araştırmacılar, kişiselleştirilmiş mRNA aşılarının yalnızca pankreas kanserinde değil, diğer kanser türlerinde de uygulanabileceğini değerlendiriyor. Bu kapsamda küresel ölçekte 2. faz klinik çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Uzmanlar, bağışıklık sisteminin eğitilmesine dayalı bu yaklaşımın kanser tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği görüşünde.