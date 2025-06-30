En son 2018'de vaka görülmüştü: Yunanistan’da kenenin ısırdığı bir kişi öldü

Yunanistan’da 72 yaşındaki bir çiftçinin kene ısırması sonucu yakalandığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.



Euronews haber sitesinin haberine göre, Larissa bölgesinde kene tarafından enfekte olduktan sonra hastaneye kaldırılan adam, burada hastalığı doktoruna da bulaştırdı. Doktorun sağlık durumunun “iyi göründüğü” ifade edilirken, kenenin ısırdığı çiftçi yaşamını yitirdi.



Ölen adamla yakın temaslı olduğu ya da kendisiyle hastanede yakın temas içinde bulunarak ilgilendiği gerekçesiyle toplam 25 kişi karantinaya alındı. Bu kişilerden hiçbirinin hastalanmadığı ancak 10’unun yüksek risk grubunda olduğu bilgisi verildi.



Yunanistan, en son 2018 yılında hastalık vakası bildirmişti.

TEST İÇİN İNSANLARDAN VE KENELERDEN NUMUNE ALINDI



Hayvancılık yapan adamda hastalık görülmesinin ardından Yunanistan’daki halk sağlığı yetkilileri, laboratuvar testleri için insanlardan ve 15 keneden numuneler aldı. Sonuçların ilerleyen günlerde çıkması bekleniyor.



İlgili makamlar, sağlık çalışanlarına da “şüpheli hastalıklar” konusunda tetikte olmalarını ve önlem olarak yüksek risk grubunda olan kişileri bilgilendirmek için gerekli adımları atmalarını tavsiye etti. Verilen tavsiyeler arasında kenelerin bulunabileceği ağaçlık ve otluk alanlardan uzak durmak, açık renkli kıyafetler giymek ve böcek kovucu sprey ve losyonlar kullanmak da yer aldı.



Hastalığın insandan insana bulaşmasına engel olmak için ise halka kanamalı ateş geçiriyor olabilecek kişiler ile yakın fiziksel temastan kaçınma, hastalarla ilgilenirken eldiven ve koruyucu ekipman kullanma ve düzenli olarak elleri yıkama tavsiyeleri verildi.