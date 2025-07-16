En tuhaf Orta Çağ ilaçları: TikTok'ta trend olan bin yıllık tarifler

Karanlık Çağlarda doktora gitmek kulağa ürkütücü gelebilir. Ancak araştırmacılar, Orta Çağ tıbbının aslında sandığınızdan çok daha “sofistike” olduğunu söylüyor.

Hatta o dönemde kullanılan bazı tedavilerin bugün TikTok’ta bile trend olduğunu görebilirsiniz.



“Erken Orta Çağ Latince Tıp Metinleri Derlemesi”, 11. yüzyıldan önceye tarihlenen yüzlerce tıbbi el yazmasını bir araya getirerek bilinen metinlerin sayısını ikiye katladı.

ORTA ÇAĞ'IN GÜZELLİK SIRLARI

Tıpkı günümüzde olduğu gibi, Karanlık Çağ insanları da diyet, sağlık, saç ve cilt konularına kafayı takmıştı.

Utrecht Üniversitesi’nden Orta Çağ tarihçisi Dr. Carine van Rhijn, MailOnline’a şöyle konuştu: “İnsanlar güzel görünmeye, güzel kokmaya, saçlarının güzel olmasına, sivilcelerle, boğaz ağrılarıyla ya da kötü tırnaklarla başa çıkmaya özen gösteriyordu."

GÜNÜMÜZLE PARALEL TEDAVİLER

Bazı “tedaviler” tuhaf görünse de, çoğunun günümüzde şaşırtıcı paralellikleri bulunuyor.

Örneğin sirke ve yağlarla saç bakımı yapmak yıllardır sosyal medyada popüler bir güzellik tüyosu.

Benzer şekilde, bir metinde sabun otu suyunun iç yağıyla karıştırılarak el ve ayaklara sürülecek bir merhem haline getirilmesi öneriliyor. Günümüzde hem iç yağı hem de sabun otu, sabun ve nemlendiriciye doğal alternatifler olarak öne çıkıyor.

Baş ağrısı çeken biri içinse, ezilmiş şeftali ve gül yağı karışımı başa sürülmeli deniyor. Bu kulağa garip gelse de, 2017’de yayımlanan bir araştırma gül yağının migren ağrılarını hafiflettiğini gösterdi.

HER TAVSİYE O KADAR MANTIKLI DEĞİL

Ancak her tavsiye o kadar makul değil. Örneğin, kabuk bağlamış yaralar için “bayat peynir ve balı karıştırın, kabuklu inciklere yedi gün boyunca sürün” deniyor.

Ancak o dönemki motivasyonlar, günümüzdeki sosyal medya sağlık tüyolarından biraz farklıydı. İnsanlar kilo konusunda o kadar endişeli değildi, vücutlarında bir denge sağlamak istiyorlardı.

Bu tarifler ve tedaviler ne kadar tuhaf görünse de, Orta Çağ tıbbının sanıldığından çok daha bilimsel bir yaklaşım sergilediğini ortaya koyuyor.