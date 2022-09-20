En uzun uzay yolculuğunu gerçekleştiren kozmonot Valery Polyakov hayatını kaybetti

Rus kozmonot Valery Polyakov, 80 yaşında hayatını kaybetti. Polyakov, 1994 ve 1995 yılları arasında Dünya’nın yörüngesindeki Mir uzay istasyonunda 437 tam gün geçirdi.



Polyakov, insanların Mars'a uzun bir yolculuk yaptıklarında, insanların zihinsel sağlıklarını koruyup koruyamayacaklarını anlamak için çeşitli araştırmalar yaptı. Testler, 14 aylık keşif gezisinin bir sonucu olarak bilişsel işlevinde herhangi bir bozulma olmadığını buldu.



Polyakov'un ölümü, Sovyetler Birliği kahramanı ve SSCB pilot kozmonotu da dahil olmak üzere kendisine çeşitli ünvanlar veren Rus uzay ajansı Roscosmos tarafından açıklandı. Polyakov'un ölüm nedeni ise bildirilmedi.



Roscosmos, Polyakov'un araştırmasının, insan vücudunun Dünya'nın yörüngesinin ötesine, derin uzaya, uçuş gerçekleştirebileceğini kanıtlamaya yardımcı olduğunu söyledi.



Polyakov, 1994 ve 1995 yılları arasında Dünya’nın yörüngesindeki Mir uzay istasyonunda 437 tam gün geçirdi.

VALERY POLYAKOV HAKKINDA



Polyakov 1942 yılında Rusya’nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Tula şehrinde doğdu. Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Biyomedikal Sorunlar Ensititüsü’nden önce doktor ardından da kozmonot olarak mezun oldu.



Polyakov,iİlk görevine Ağustos 1988'de fırlatıldı ve yörüngede sekiz ay geçirdi. Polyakov'a, bugüne kadar gerçekleşen en uzun uzay yolculuğu rekorunu kazandıran ise altı yıl sonraki uçuşuydu. Polyakov, 8 Ocak 1994'ten 22 Mart 1995'e kadar Mir uzay istasyonunda yaşadı ve çalıştı. Dünya’nın yörüngesinde 7 binden fazla kez dolaştı.



Polyakov, bu yolculuk süresinin Mars'a gidip geri dönmeye eşdeğer olduğunu söyledi.



Mir uzay istasyonu, önce Sovyetler Birliği'nin ve daha sonra Rusya'nın kontrolü altında 1986'da yörüngeye gönderildi. Soğuk Savaş sırasında konuşlandırılan 135 tonluk uydu, uzun süredir devam eden siyasi gerilimlere rağmen Sovyetler Birliği ve ABD'nin işbirliğiyle kullanıldı.İstasyon, 2001'de emekli olmadan önce, insanların uzayda nasıl yaşayabilecekleri ve çalışabilecekleri konusunda bir anlayış geliştirmede etkili olduğunu kanıtladı.