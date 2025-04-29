En zehirli öğle yemeği: “Mantar cinayeti” davası başladı

Avustralya’nın Victoria eyaletinde eşinin üç yakın aile üyesini zehirli “köygöçüren” mantarıyla hazırladığı bir yemek ile öldürmekle suçlanan Erin Patterson hakkında açılan dava bugün başladı. Victoria Yüksek Mahkemesi, sanığın, eşi Simon Patterson’a yönelik “cinayete teşebbüste bulunduğu” suçlamasının düşürülmesine karar verdi.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, 50 yaşındaki Patterson, eşinin anne ve babası Don ve Gail Patterson ile halası Heather Wilkinson’ı öldürdüğü ve eşinin eniştesi Ian Wilkinson’ı öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla üç kez cinayet, bir kez ise cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor.



15 KİŞİLİK JÜRİNİN ÜYELERİ BELLİ OLDU



Dava hakkında paylaşılan bilgilere göre, Erin Patterson, 2023 yılında South Gippsland’daki evlerinde eşinin aile üyelerine öğlen yemeğinde “beef wellington” yemeğini servis etti. Dört kişi, yemeği yedikten sonra rahatsızlandı. Savcıların iddiasına göre, yemekte Türkçede “köygöçüren” olarak bilinen zehirli bir mantar kullanılmıştı.



Sanık Patterson, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, eyaletteki yüksek mahkemede görülen dava öncesinde 15 kişilik jüri belirlendi.



Mahkeme hakimi Christopher Beale, jüriye yaptığı açıklamada, sanığın artık eşini öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanmadığını bildirdi. Jüride 10’u erkek, beşi kadın ve üçü yedek olmak üzere 15 kişi bulunuyor. Bu kişilerden sadece 12’si karar verme sürecinde yer alacak ve kararın oy birliği ile alınması gerekecek.



HAKİMDEN JÜRİYE “KALBİNİZİ DEĞİL KAFANIZI KULLANIN” UYARISI



Hakim Beale, jüri üyelerinin televizyonda ülkede büyük gündem yaratan davayla ilgili bir habere denk gelmeleri halinde kanalı değiştirmeleri gerektiğini, benzer şekilde internette ya da gazetede de davaya dair haberlere bakmamaları gerektiğini söyledi.

Beale, “Sizin göreviniz, bu davada sadece kanıtlara dayanarak karar vermeniz. Diğer tüm değerlendirmeleri göz ardı etmelisiniz… Olası tüm önyargıları veya sempatileri bir yana bırakmalısınız; sizin göreviniz kafanızı kullanarak kanıtları düşünmek, kalbinizi kullanarak değil” dedi.



Jüri üyelerine “medyada gördükleri ya da duydukları her şeyi tamamen görmezden gelmeyi” salık veren hakim, buna sosyal medyanın da dahil olduğunu anlattı.

Morwell’de başlayan davanın çarşamba günü devam etmesi bekleniyor. Dava sürecinin ise 5 ila 6 hafta boyunca devam etmesi öngörülüyor.