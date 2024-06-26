Endişe verici rapor: Uyuşturucu kullanımı son 10 yılda yüzde 20 arttı, en çok kullanılan madde açıklandı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) raporuna göre 2022 yılında dünya genelinde 292 milyon kişi uyuşturucu kullandı. Rapora göre son 10 yılda uyuşturucu kullanımı yüzde 20 artarken, 64 milyon kişinin bu yüzden sağlığı bozuldu. En çok kullanılan maddenin ise esrar olduğu belirtildi.

Endişe verici rapor: Uyuşturucu kullanımı son 10 yılda yüzde 20 arttı, en çok kullanılan madde açıklandı

(BM), 2022 yılında dünya genelinde 292 milyon kişinin uyuşturucu kullandığını açıkladı.

BM Uluslararası ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından 2022 verilerinin yer aldığı "2024 Uyuşturucu Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, son 10 yılda uyuşturucu kullanımındaki artışın yüzde 20 olduğu, 2022'de dünya genelinde 15-64 yaş aralığındaki her 18 kişiden birinin uyuşturucu kullandığı ifade edildi.

Raporda, en çok kullanılan uyuşturucu maddenin, 228 milyon kişi tarafından kullanılan esrar olduğu belirtildi.

Raporda, yaklaşık 60 milyon kişinin "opioid" adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerini, 30 milyon kişinin amfetamin türü maddeleri, 23,5 milyon kişinin kokain ve 20 milyon kişinin ekstazi kullandığı kaydedildi.

64 MİLYON KİŞİNİN SAĞLIĞI BOZULDU

Uyuşturucu nedeniyle rahatsızlıklar yaşayan ve tedavi hizmeti bekleyenlerin sayısında ciddi artış gözlemlendiği vurgulanan raporda, 2022’de 64 milyon kişinin uyuşturucuya bağlı çeşitli sağlık sorunları yaşadığı ifade edildi.

Uyuşturucu kullanımı kaynaklı hastalığa yakalananların 11’de 1’inin tedavi imkanı bulabildiği, kadın hastalarda bu oranın 18’de 1 düştüğü, bu konuda kadınların çok daha dezavantajlı olduğu aktarıldı.

Raporda, sağlık hizmetlerine erişimin coğrafyaya göre değiştiğine işaret edilerek, Güney Amerika’da hastaların yüzde 49’unun uyuşturucuya ilişkin tedavi alma imkanı bulurken bu oranın Orta Asya ve Transkafkasya bölgelerinde yüzde 4’e gerilediğinin altı çizildi.

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