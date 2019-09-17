Endonezya'nın Orta Kalimantan eyaletinin başkenti Palangkaraya'da orman yangınları nedeniyle hava kirliliği kritik seviyeye yükseldi.



Palangkaraya'da hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) güvenilir eşik olarak kabul ettiği PM2,5 oranı yaklaşık 23 katı olan 570'e ulaştı.



Orman yangınlarının olduğu Jambi, Riau ve Batı Sumatra eyaletlerinde de hava kirliliği insan sağlığını tehdit eder seviyeye çıktı.



Yetkililer, özellikle Riau gibi yangınların yoğun olduğu bölgelere daha fazla personel ve yangın söndürme helikopteri sevk edildiğini bildirdi.



Bu arada orman yangınlarını incelemek üzere Riau eyaletine giden Devlet Başkanı Joko Widodo, ilgili tüm birimlerin yangınları söndürmek için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.



Widodo ayrıca ziyareti sırasında beraberindeki heyetle eyaletin başkenti Pekanbaru'da camide düzenlenen yağmur duasına katıldığını aktardı.



Temmuzdan bu yana Sumatra ve Borneo Adası'nda 6 eyaletteki çeşitli noktalarda orman yangınları devam ederken, hava kirliliğine karşı halka maske takılması ve uzun süreli açık hava aktivitelerinden kaçınılması uyarısı yapılıyor.





Yangınlara, özellikle mayıs-eylül arasında yaşanan kurak mevsimin yanı sıra çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açma ve anız yakmak amacıyla yaktığı ateşler neden olabiliyor.