Endonezya: Çöken okulda ölü sayısı 45'e çıktı

Endonezya'nın Sidoarjo kasabasında geçen hafta meydana gelen kaçak kat felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

Kaçak kat inaşası yapıldığı sırada çöken yatılı okulun enkasında arama çalışmaları sürüyor. Enkaz altından öğrencilerin cansız bedenleri de çıkmaya devam ediyor.

18 öğrenciden hala haber alınamıyor. Enkazın yarısından fazlası kaldırılırken, yetkililer büyük beton blokların çalışmaları yavaşlattığını ifade ediyor.