Endonezya: Çöken okulda ölü sayısı 45'e çıktı

Endonezya'da kaçak kat çıkıldığı sırada çöken yatılı okul binasında hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 45'e yükseldi.

'nın Sidoarjo kasabasında geçen hafta meydana gelen kaçak kat felaketinde bilanço ağırlaşıyor. 
Kaçak kat inaşası yapıldığı sırada çöken yatılı okulun enkasında arama çalışmaları sürüyor. altından öğrencilerin cansız bedenleri de çıkmaya devam ediyor.
18 öğrenciden hala haber alınamıyor. Enkazın yarısından fazlası kaldırılırken, yetkililer büyük beton blokların çalışmaları yavaşlattığını ifade ediyor.

