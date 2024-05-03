Endonezya'da 10 bin kişi kalıcı olarak tahliye edilecek

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletindeki Ruang adasında yaklaşık 9 bin 800 kişi yaşıyor, ancak son haftalarda yanardağın lav ve kül püskürtmeye devam etmesi nedeniyle tüm sakinler bölgeyi boşaltmak zorunda kaldı.

Patlamaların adaya yönelik endişeleri artırmasının ardından Endonezya hükümeti yaklaşık 10 bin sakini kalıcı olarak başka bölgelere yerleştireceğini açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI



Yetkililer bu hafta yanardağın alarm durumunu en üst seviyeye çıkardı, Manado'daki eyalet havaalanını kapattı ve ayrıca dağın bazı kısımlarının çevredeki sulara çökmesi durumunda olası bir tsunami konusunda uyardı.



İnsani Gelişme Koordinatörü Muhadjir Effendy, yanardağ konusunu görüşmek üzere yapılan kabine toplantısı sonrasında, Bolaang Mongondow bölgesinde yer değiştirmeyi kolaylaştırmak için yüzlerce "basit ama kalıcı" ev inşa edileceğini söyledi.

RUANG'DA ART ARDA PATLAMALAR



Ruang Dağı geçen ay patlamaya başladı ve uzmanlar, patlamaların derin deniz depremleri de dahil olmak üzere artan sismik aktivite tarafından tetiklendiğini söyledi.



Dağda salı günü tekrar patlama meydana geldi ve bazı evlerde hasar oluştu. Bölge sakinleri başlangıçta sığındıkları Tagulandang adasından eyalet başkenti Manado'ya tahliye edilmeye zorlandı.



Endonezya, birden fazla tektonik plakanın buluştuğu, yüksek sismik aktiviteye sahip bir alan olan ve "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan bölgede yer alıyor.