Endonezya'da 10 metrelik piton insan yuttu

Endonezya'nın orta kesimlerinde bir kadın, kendisini yutan pitonun midesinde ölü bulundu. Endonezya polisi, bunun eyalette bir ay içinde gerçekleşen ikinci piton cinayeti olduğunu açıkladı.



Polis, 36 yaşındaki Siriati'nin salı sabahı hasta çocuğuna ilaç almak için evinden çıktıktan sonra kaybolduğunu ve akrabalarının arama başlattığını söyledi.



30 yaşındaki eşi Adiansa, evlerinden yaklaşık 500 metre uzakta karısının terliklerini ve pantolonunu yerde buldu.



Yerel polis yetkilileri, "Bundan kısa bir süre sonra, yoldan yaklaşık 10 metre uzakta bir yılan gördü. Yılan hala canlıydı" dedi.



Genç kadının eşi, pitonun "çok büyük" karnını fark ettikten sonra şüphelenerek köylüleri yardıma çağırdı. Pitonun karnını açan köylüler kadının cesedi ile karşılaştı.



Bu tür olayların son derece nadir olduğu düşünülüyor, ancak son yıllarda birkaç kişi pitonlar tarafından yutuldu.



Geçen ay Güney Sulawesi'nin bir başka bölgesinde başka bir kadın, bir pitonun karnında ölü bulunmuştu.



Geçen yıl il sakinleri, bir köydeki çiftçilerden birini boğarak yiyen sekiz metrelik bir pitonu öldürdü.



2018 yılında da 54 yaşında bir kadın yedi metrelik bir pitonun içinde ölü bulunmuştu.



Bir önceki yıl da Batı Sulawesi'de bir çiftçi kaybolmuş ve palmiye yağı plantasyonunda dört metrelik bir piton tarafından yutulmuş halde bulunmuştu.