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Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu

13.09.2026 06:37

Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu
Reuters

Temsili fotoğraf

Reuters, AFP
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Endonezya'nın Surabaya kentinden 243 yolcu ve mürettebatla hareket eden gemi ile iletişim koptu. Arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine seyir halinde olan yolcu gemisi kayboldu.

 

Ülkenin arama ve kurtarma ajansı tarafından yapılan açıklamada, gemiden haber alınamadığını bildirdi.

 

Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Putu Sudayana, "Virgo Transport 8 adlı gemiden iletişimin kesildiğine ilişkin ihbarı aldık ve tahmini son konumuna derhal personel ve kurtarma gemisi sevk ettik." dedi.

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