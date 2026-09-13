Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu
13.09.2026 06:37
Reuters
Temsili fotoğraf
Endonezya'nın Surabaya kentinden 243 yolcu ve mürettebatla hareket eden gemi ile iletişim koptu. Arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine seyir halinde olan yolcu gemisi kayboldu.
Ülkenin arama ve kurtarma ajansı tarafından yapılan açıklamada, gemiden haber alınamadığını bildirdi.
Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Putu Sudayana, "Virgo Transport 8 adlı gemiden iletişimin kesildiğine ilişkin ihbarı aldık ve tahmini son konumuna derhal personel ve kurtarma gemisi sevk ettik." dedi.