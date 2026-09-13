Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu

Endonezya 'nın Doğu Cava eyaletindeki Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine seyir halinde olan yolcu gemisi kayboldu.

Ülkenin arama ve kurtarma ajansı tarafından yapılan açıklamada, gemiden haber alınamadığını bildirdi.

Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Putu Sudayana, "Virgo Transport 8 adlı gemiden iletişimin kesildiğine ilişkin ihbarı aldık ve tahmini son konumuna derhal personel ve kurtarma gemisi sevk ettik." dedi.