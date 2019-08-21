Yerel basındaki haberlere göre, eyaletteki protestolarda Sorong bölgesinde 547 tutuklunun bulunduğu bir hapishanenin ateşe verilmesiyle çıkan kargaşada, duvarın kırılması sonucu en az 258 mahkum firar etti.



Kargaşada, hapishanedeki bazı güvenlik güçlerinin yaralandığını açıklayan yetkililer, olay sonrası 5 mahkumun aileleri tarafından teslim edildiğini ve diğer firari mahkumları arama çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.



BÖLGEYE ÇOK SAYIDA GÜVENLİK GÜCÜ SEVK EDİLDİ



Batı Papua'da pazartesi günü gerçekleşen gösterilerde meclis binası, araç ve iş yerleri ateşe verilmiş, olası daha büyük katılımlı protestoya karşı hükümet, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk etmişti.



Ülkede, hafta sonu düzenlenen bağımsızlık günü etkinliklerinde, Surabaya'da Papualı öğrencilerin sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıya uğradığı iddia edilmişti. Kutlamalara katılmadığı belirtilen öğrencilerin ise gözaltına alınması eyalette tepkiyle karşılanmıştı.



1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesi, bu tarihten sonra Endonezya topraklarına katılmıştı.



Endonezya kontrolündeki Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

