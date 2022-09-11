Endonezya’da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 1 kişi yaralandı, yaklaşık 200 kişi tahliye edildi.

Haberler - İHA 11.09.2022 - 09:44

Endonezya’da 6,1 büyüklüğünde deprem

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’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ülkenin batısında yer alan adaları vurdu. nedeniyle yaklaşık 200 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremin 27 kilometre derinlikte meydana geldiğini ifade ederken, aynı bölgede 5,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

Endonezya’da 6,1 büyüklüğünde deprem - 1 Deprem nedeniyle yaklaşık 200 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

BNPB ayrıca deprem nedeniyle 1 kişinin yaralandığını, 1 okul ve sağlık ocağının hasar gördüğünü belirtti.

Öte yandan, Endonezya'nın West Sulawesi bölgesinde ocak ayında 6,2 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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