Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sulawesi adasının açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), adanın kuzeyinde 10 kilometre derinlikte yerel saatle 06.55'te bir meydana geldiğini duyurdu.

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG) tsunami uyarısı yapmadı.

Ülke basınında deprem sonrası ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.

130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.

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