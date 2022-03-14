Endonezya'da 6,7, Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Haberler - Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 04:22
Endonezya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Pariaman şehrinin 167 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
FİLİPİNLER'DE 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Filipinler'in Cabra Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 11 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Cabra Adası'nın 67 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.