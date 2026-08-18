Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya bir kez daha depremle sarsıldı. Sumatra Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Jeofizik Ajansı, salı günü kaydedilen depremin 29 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILMIŞTI

Endonezya, birkaç gün önce ülkenin doğusundaki Flores Adası açıklarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılarla mücadele ediyor.

Cumartesi günü erken saatlerde meydana gelen sarsıntıda 53 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı. Kurtarma yetkilileri kayıp bildirimi bulunmadığını açıkladı.

Depremin ardından yaklaşık 13 bin kişinin evlerine dönemediği belirtiliyor.

ENDONEZYA'NIN DEPREM GEÇMİŞİ

Endonezya, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya ve Pasifik havzası boyunca uzanan yoğun sismik faaliyetlerin bulunduğu Pasifik "Ateş Çemberi" üzerindeki konumu nedeniyle sık sık depremlerle karşılaşıyor.

Sumatra kıyısı açıklarında 2004 yılında meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki yıkıcı deprem, bölge genelinde 220 bin kişinin, bunlardan yaklaşık 170 bininin ise Endonezya'da ölümüne yol açan bir tsunamiyi tetiklemişti.

Bu sarsıntı, kaydedilmiş tarihin en ölümcül doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.