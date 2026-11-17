Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
17.11.2026 02:26
NTV
Endonezya'da meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, ülkenin Tual kentinin 148 kilometre güneybatısında deprem meydana geldiği belirtildi.
Yerin 68 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6,6 olarak kayıtlara geçti.
Depreme ilişkin ilk aşamada tsunami uyarısı yapılmazken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.