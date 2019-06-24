ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Endonezya'da merkez üssü Maluku Bölgesi açıklarında meydana gelen 7.3 şiddetindeki deprem, deniz seviyesinin 208 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) depremi 7.7 olarak açıklarken, depremin ardından tsunami alarmı vermedi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı da henüz bilinmiyor.



Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.