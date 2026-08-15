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Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem

15.08.2026 01:20

Son Güncelleme: 15.08.2026 02:12

Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem
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NTV - Haber Merkezi
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Pasifik Ateş Çemberi bölgesindeki Endonezya'nın Flores bölgesini 7.7 büyüklüğünde deprem vurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerine göre Uzak Doğu ülkesi Endonezya'nın Flores bölgesinde 7.7 büyüklüğünde deprem oldu. 

 

10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilen depremin ardından 6.2 büyüklüğünde bir de artçı deprem meydana geldi. 

 

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi  ise ilk depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıkladı. 

 

Henüz can ya da mal kaybının bildirilmediği depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. 

 

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