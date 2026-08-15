Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerine göre Uzak Doğu ülkesi Endonezya 'nın Flores bölgesinde 7.7 büyüklüğünde deprem oldu.

10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilen depremin ardından 6.2 büyüklüğünde bir de artçı deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise ilk depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıkladı.

Henüz can ya da mal kaybının bildirilmediği depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Ayrıntılar birazdan NTV.COM.TR'de…