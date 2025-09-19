Endonezya'da 846 öğrenci ücretsiz yemekten zehirlendi

Endonezya'da bu hafta içinde 2 farklı eyalette hükümet tarafından desteklenen ücretsiz okul yemeklerini tüketen 846 öğrenci zehirlendi.

Yetkililer, bu hafta içinde 2 farklı eyalette Endonezya hükümeti tarafından desteklenen ücretsiz okul yemeklerini tüketen 846 öğrencinin zehirlendiğini bildirdi.

Yetkililere göre, Batı Cava eyaletine bağlı Garut bölgesindeki 5 okuldan 569 öğrenci tavuklu pilav tükettikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. Orta Sulawesi eyaletine bağlı Banggai Adaları'nda ise 277 öğrenci ücretsiz yemeklerden yedikten sonra hastalandı.

Ulusal Beslenme Ajansı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki yemek dağıtımının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.



"BUGÜN İTİBARIYLA 10 ÖĞRENCİ TEDAVİ ALTINDA"

Garut Bölge Sekreteri Nurdin Yana, başlangıçta yaklaşık 30 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını, diğerlerinin evde tedavi edildiğini söyledi. Yana, bugün itibarıyla 10 öğrencinin hastanede tedavi gördüğünü, diğerlerinin ise iyileştiğini belirtti. Bölge Sekreteri Nurdin Yana, yemekleri sağlayan mutfak üzerinde denetimlerin artırılacağını, ancak programın askıya alınmayacağını açıkladı. Yana ayrıca, öğrencilere ekmek, süt, haşlanmış yumurta ve meyve gibi daha basit yiyeceklerin verileceğini sözlerine ekledi.



HÜKÜMET ÖZÜR DİLEDİ

Yetkililer, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun öncülük ettiği yemek programı kapsamında şu ana kadar yaşanan en büyük zehirlenme vakası olduğunu söyledi.

Endonezya merkezli Ekonomi ve Finans Kalkınma Enstitüsü'nün (INDEF) verilerine göre, gıda programının Ocak ayında başlatılmasından Ağustos ayına kadar geçen sürede 4 binden fazla çocuk, bu yemekleri tükettikten sonra gıda zehirlenmesine maruz kaldı.

Endonezya Hükümet Sözcüsü Prasetyo Hadi, hükümetin yaşanan olaylar nedeniyle özür dilediğini belirterek, "Elbette bu durum ne planladığımız ne de arzu ettiğimiz bir durumdu. Kasıtlı da değildi" ifadelerini kullandı.