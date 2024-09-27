Endonezya'da altın madeni çöktü: 15 kişi öldü

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki yasadışı bir altın madeni, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle çöktü. Çökme sonucu en az 15 kişinin öldüğü, kurtarma ekiplerinin ise kayıp yedi kişinin yerini tespit etmeye çalıştığı aktarıldı.



Yasadışı madencilik, maden kaynaklarının yetkililer tarafından takip edilmesi zor koşullarda ve uzak bölgelerde bulunduğu Endonezya'da sık sık kazalara neden oluyor.



Yetkililer, Solok bölgesindeki yasadışı altın madenin perşembe akşamı şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen toprak kaymasının ardından çöktüğünü aktardı.

ELLE MADENCİLİK YAPAN BÖLGE SAKİNLERİ



Kurtarma ekiplerinin karayoluyla ulaşılamayan bölgeye ulaşmak için sekiz saatlik bir yürüyüş yapması gerektiğini söyleyen yetkililer, “Kurbanlar, elle altın madenciliği yapan bölge sakinleri” açıklamasında bulundu.



Yetkililer, olay sırasında madende muhtemelen 25 kişinin bulunduğunu, bunlardan 15'inin öldüğünü, üçünün yaralandığını ve yedisinin kayıp olduğunu tahmin ediyor.



Polis ve asker cuma günü erken saatlerde kayıplar için arama çalışması başlatırken, ölülerin tahliyesi için de adımlar atıldı.

