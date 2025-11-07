Endonezya'da camide patlama: 17 yaşındaki saldırgan 55 kişiyi yaraladı

Endonezya'nın başkenti Cakarta’nın Kelapa Gading bölgesinde, bir okul kompleksinin içindeki camide patlama gerçekleşti. Patlama sırasında yaralananlar arasında hafif ve ağır yanıklar bulunan kişiler olduğu açıklandı.

Cakarta Emniyet Müdürü Asep Edi Suheri, yaralıların çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ AMELİYATA ALINDI

Endonezya Meclisi Başkan Yardımcısı Sufmi Dasco Ahmad ise hastanede yaptığı açıklamada, “Şüpheli olarak değerlendirilen 17 yaşındaki genç şu anda ameliyatta.” açıklamasında bulundu.

Polis, olayın nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.