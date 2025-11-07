Endonezya'da camide patlama: 17 yaşındaki saldırgan 55 kişiyi yaraladı
07.11.2025 14:21
Reuters
Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 55 kişi yaralandı. Yetkililer, olayın planlı bir saldırı olabileceğini belirtti.
Endonezya'nın başkenti Cakarta’nın Kelapa Gading bölgesinde, bir okul kompleksinin içindeki camide patlama gerçekleşti. Patlama sırasında yaralananlar arasında hafif ve ağır yanıklar bulunan kişiler olduğu açıklandı.
Cakarta Emniyet Müdürü Asep Edi Suheri, yaralıların çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.
17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ AMELİYATA ALINDI
Endonezya Meclisi Başkan Yardımcısı Sufmi Dasco Ahmad ise hastanede yaptığı açıklamada, “Şüpheli olarak değerlendirilen 17 yaşındaki genç şu anda ameliyatta.” açıklamasında bulundu.
Polis, olayın nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.