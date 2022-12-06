Endonezya’da evlilik dışı birlikteliği suç sayan tasarı, parlamentodan geçti

Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakan Yardımcısı Edward Hiariej, onaylanması için Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından imzalanması gereken yeni ceza kanununun uygulamaya konmasının zaman alacağını belirtti.



Hiariej, yeni kanunun içeriğinde çalışılması gereken çok sayıda uygulama yönetmeliği olduğunu ve yürürlüğe girmesinin en az 1 yılı bulabileceğini söyledi.



Associated Press'in ulaştığı tasarı metninde, suçlamaların eşler, ebeveynler veya çocuklar tarafından sunulan polis raporlarına dayandırılması halinde, evlilik dışı cinsel ilişkiye 1 yıla, birlikte yaşamaya ise 6 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.



Doğum kontrolünün teşvik edilmesinin ve dine küfretmenin ceza kapsamına alındığı söz konusu yeni kanun ile görevdeki devlet başkanına, başkan yardımcısına, devlet kurumlarına ve ulusal ideolojiye hakaret de yasaklanıyor. Devlet başkanının kendisine hakaret edildiğine yönelik şikayette bulunması halinde zanlı üç yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

KÜRTAJ SUÇ SAYILMAYA DEVAM EDECEK

Yeni yasa kürtajı suç saymaya devam ederken, hayati tehlikesi bulunan kadınlar ve tecavüz vakaları için istisna getiriyor. Bu durumlarda yasa 12 haftaya kadar gebeliklerin sonlandırılmasına izin veriyor.



Bazı insan hakları grupları, “aceleye getirilen” düzenlemelerin “normal” faaliyetleri cezalandırabileceğini ve ifade özgürlüğü ile mahremiyet haklarını tehdit edebileceğini belirtiyor.



Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkelerinden Endonezya, Hollanda sömürge döneminden kalan ceza yasasında uzun yıllardır reform yapmaya çalışıyor.



Endonezya parlamentosunda daha önce de 2019 yılında ceza kanununda değişiklik teklifi yapılmıştı. Evlilik dışı birliktelikler, devlet başkanına hakaret ve yolsuzluk konularında yapılan söz konusu değişiklik teklifleri ülke çapında protestolara neden olmuştu.



Widodo, on binlerce insanın sokaklara döküldüğü protestoların ardından değişikliğin parlamentoda oylanmasının ertelenmesini istemişti.