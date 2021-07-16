Endonezya'da fırtına 11 can aldı

Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında, 14 Temmuz'da çıkan fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi alabora oldu.



Batan çok sayıda teknede bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi, en az 42 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

İlk gelen bilgi ise 9 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin kaybolduğu yönündeydi.

Bölgedeki arama kurtarma ofisi başkanı Yopi Haryadi, "5 metreyi bulan dalgalar tekneleri batırdı. Bugün itibarıyla 77 kişi sağ kurtarıldı" dedi.



Hava koşullarının düzelmeye başladığı bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.