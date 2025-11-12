Endonezya'da hükümetin ücretsiz yemek programı binlerce kişiyi hastanelik etti

Endonezya hükümeti, yetersiz beslenmeyle mücadele iddiasıyla hayata geçirilen ücretsiz yemek programının, ülkedeki gıda zehirlenmesi vakalarının neredeyse yarısından sorumlu olduğunu açıkladı.

Devlet Başkanı Prabowo Subianto’nun öncülüğünde ocak ayında başlatılan ve hükümetin milyarlarca dolarlık ‘amiral gemisi’ projesi olarak tanıttığı program sebebiyle binlerce kişi hastanelik oldu.

Hijyen koşullarına yönelik kaygılar nedeniyle programın askıya alınmasına dönük çağrılar artıyor.

11 BİNDEN FAZLA KİŞİ ZEHİRLENDİ

AFP'nin haberine göre programı denetleyen kurumun başkanı Dadan Hindayana, parlamentoda yaptığı konuşmada, programın başlangıcından bu yana ülke genelinde 11 binden fazla kişinin gıda zehirlenmesi yaşadığını ve 600 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Dadan Hindayana, toplam 441 gıda zehirlenmesi vakasının 211’inin, yani yüzde 48’inin, doğrudan ücretsiz yemek programıyla alakalı olduğunu belirtti.

Her bir olayda zarar gören kişi sayısının binlere ulaştığı ifade edildi.

Geçtiğimiz ay Orta Java’daki iki okulda 660’tan fazla öğrenci, hükümetin dağıttığı yemekleri tükettikten sonra ishal, mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetleriyle rahatsızlandı.

Yetkililer, programla bağlantılı gıda zehirlenmelerinin yarısına E. coli bakterisinin neden olduğunu aktardı.

HÜKÜMET DENETİMLER SIKILAŞTIRDI

Dadan Hindayana, hükümetin yemek sağlayan mutfaklara yönelik denetimleri sıkılaştırdığını da sözlerine ekledi.

Bu kapsamda mutfakların yemek kaplarını sterilize etmeleri ve yalnızca filtrelenmiş su kullanmaları zorunlu kılındı.

Ülke genelinde halihazırda 14 binden fazla mutfak, program için hizmet veriyor.

Hindayana’nın aktardığına göre, bu mutfaklar kasım ayına kadar 42 milyondan fazla kişiye yemek ulaştırdı.

Endonezya’da gıda güvensizliği en yakıcı sorunlardan biri. Yetersiz beslenmeye bağlı bodurluk, çocukların yüzde 20’sinden fazlasını etkiliyor.

Hükümet, yıl sonuna kadar ülke nüfusunun yaklaşık üçte birine denk gelen 82,9 milyon kişiye besleyici yemek ulaştırmayı hedefliyordu.

Öte yandan program, kamu harcamalarında yapılan kapsamlı kesintilerle finanse edildi.

Bu ise, ülkedeki gelir adaletsizliğine yönelik tepkilerle birleşince yılın ilk aylarında iki büyük protestoyu beraberinde getirdi.

DEVLET BAŞKANI SUBIANTO İDDİALARI İNKAR ETTİ

Devlet Başkanı Prabowo Subianto ise çocuklarda yetersiz beslenmeyle mücadeleyi amaçlayan programı savunarak, sunulan yemek sayısına kıyasla gıda zehirlenmesi vakalarının düşük olduğunu öne sürdü.

Prabowo, geçen ay yaptığı açıklamada, "Mükemmel olmasa da program pek çok ülke tarafından övgüyle karşılanıyor" diye konuştu.

Programdan yararlananların büyük bölümünü çocuklar, bebekler, hamile ve emziren kadınlar oluşturuyor.

Hükümet, önümüzdeki yıl içinde programı yaşlılar ve engellileri de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.