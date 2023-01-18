Endonezya'da iki büyük deprem: Maluku Adaları 7.0 büyüklüğünde depremle sallandı

Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 154 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 48 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Maluku Adası yakınlarındaki 7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
6 SAAT İÇİNDE İKİNCİ BÜYÜK DEPREM
Sulawesi eyaletinde TSİ 03.40'ta 6.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. İlk depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.