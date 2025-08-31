Endonezya'da isyan sürüyor

Endonezya pazartesi gününden bu yana düşük ücretlere karşı protestolara sahne oluyor.



Başkent Cakarta'daki gösteriler sırasında bir polis aracı, 21 yaşındaki motosikletli kuryeye çarparak ölümüne yol açtı.



Gösterilerin şiddeti, ölüm haberinin duyulmasıyla arttı.



Protestolarda polis karakollarının aralarında bulunduğu bazı kamu binaları ateşe verildi.



BELEDİYE MECLİSİ ATEŞE VERİLDİ



Ülkenin doğusundaki Makassar kentinde de gösteriler kaosa dönüştü.



Kentteki belediye meclisi binası ateşe verildi. Araçlar kundaklandı. Alevlere teslim olan binada ölenler oldu.



Göstericiler, motosiklet sürücüsünün ölümüne yol açan polisin cezalandırılmasını istiyor.



Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'ysa halkı sükunete davet etti. Olayla ilgili soruşturma talimatı da verdi.



Gösteriler yaklaşık bir yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Subianto için "en büyük sınav" olarak niteleniyor.