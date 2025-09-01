Endonezya’da isyan sürüyor: 6 protestocu öldü, ordu sokakta

Endonezya’da milletvekillerine sağlanan lüks imtiyazlara karşı başlayan protestolar büyüyerek ülke geneline yayıldı. Altı kişinin yaşamını yitirdiği gösteriler üzerine başkent Cakarta’da ordu devreye girdi.

Pazartesi günü başkentte parlamento binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, polis ve askerlerin gözetiminde gün boyunca eylem yaptı. Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun “Protestolar gün batımına kadar bitmeli” uyarısından sonra kalabalık dağıldı.

ÜLKE GENELİNDE TANSİYON YÜKSEK

Ülkenin farklı kentlerinde tansiyon daha yüksekti. Sulawesi Adası’ndaki Gorontalo kentinde polisle göstericiler çatıştı, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Java Adası’ndaki Bandung’da protestocular eyalet meclisi binasına molotofkokteyli ve havai fişek fırlattı.

KESKİN NİŞANCILAR VE ORDU DEVREDE

Cakarta sokaklarında kontrol noktaları kuruldu, askerler ve polis devriyeler düzenledi, stratejik noktalara keskin nişancılar yerleştirildi. Kentte okullar çevrim içi eğitime geçti, memurlar evden çalışmaya yönlendirildi.

Yaşanan kriz nedeniyle Cumhurbaşkanı Prabowo, bu hafta Çin’e yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etti.

TikTok da güvenlik gerekçesiyle cumartesi günü ülkedeki canlı yayın özelliğini “birkaç günlüğüne” askıya aldığını açıkladı.