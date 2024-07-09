Endonezya'da kaçak altın madeninde facia: 23 ölü

Endonezya'da kaçak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Endonezya'da kaçak altın madeninde facia: 23 ölü

'nın Sulawesi Adası'na bağlı Gorontalo'daki bir kaçak altın madeninde şiddetli yağışların yol açtığı sonucu bilanço artıyor.

Gorontalo Arama ve Kurtarma Ajansından Ida Bagus Nyoman Ngurah Asrama yaptığı açıklamada, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 35 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Asrama, toprak kaymasından 66 kişinin ise kurtulduğunu belirtti.

Kurtarma çalışmalarının yoğun çamur nedeniyle aksadığı ve bazı kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmak için 20 kilometreden fazla yürümek zorunda kaldığı öğrenildi.

Çalışmalar yaklaşık 400 kişiyle sürüyor.

Endonezya'da kaçak altın madeninde facia: 23 ölü - 1

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