Endonezya'da kamyon araçların arasına daldı: 4 ölü, 22 yaralı

Endonezya'nın Doğu Kalimantan bölgesinde yer alan Balikpapan kentinde freni boşalan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Muara Rapak Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Kazaya, 2 kamyonet, 2 otomobil, 8 minivan ve 14 motosiklet karışırken, kaza anı da çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 48 yaşındaki kamyon sürücüsünün kazanın ardından gözaltına alındığı ve kaza hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.