Endonezya’da kızamık salgını: Helal aşı tartışmaları sürüyor

Endonezya’nın Madura Adası’nda dokuz aydır süren kızamık salgınında 2 bin 600’den fazla çocuk enfekte oldu, en az 20’si hayatını kaybetti.

Aşılama çalışmaları sürerken, domuz jelatini tartışmaları bazı Müslüman ailelerin aşıya mesafeli yaklaşmasına neden oluyor.

AP'de yer alan habere göre, Endonezya’nın Sumenep şehrinde sağlık çalışanları, motosikletlerle köylere giderek çocuklara kızamık aşısı uyguluyor. Hükümetin başlattığı kampanya kapsamında bölgeye 78 binden fazla doz aşı sevk edildi.

Ekipler, evlere ve okullara giderek aileleri ikna etmeye çalışıyor.

Ancak bazı aşıların “helal” olup olmadığı tartışması, süreci yavaşlatıyor.

2018’de Endonezya Ulema Konseyi, bu aşıların haram olduğunu belirtmiş, ancak “toplumun yararı” gerekçesiyle helal alternatif bulunana kadar kullanılmasına izin vermişti.

Bölge sağlık yetkilileri, hastanelerde izolasyon odalarının aylarca dolu olduğunu belirtiyor.

"EN AZ YÜZDE 95 OLMALI"

Dünyanın en büyük Müslüman çoğunluğa sahip ülkesi Endonezya'da daha önce de aşılama kapsamındaki eksikliklerden kaynaklanan kızamık salgınları görülmüştü .

Uzmanlar, salgınların önlenmesi için aşılanma oranının en az yüzde 95 olması gerektiğini hatırlatıyor.

Endonezya’da kızamık aşısı oranı geçen yıl yüzde 82’ye gerileyerek hedefin altında kaldı.

Bazı ebeveynler dini çekinceler nedeniyle aşıya karşı mesafeli olsa da, salgında çocukların hastanelere kaldırıldığını görenler fikrini değiştiriyor.

28 yaşındaki Ayu Resa Etika, “Helal olmadığı için şüphelerim vardı ama oğlumun hayatı daha önemli. Kızamık ölümcül olabilir” dedi.

Yetkililer, aşılama kampanyasının yeni ölümleri önlemesi ve gelecekteki salgınların önüne geçmesi için ailelere çağrıda bulunuyor.