Endonezya'da küçük yolcu uçağına inişi sırasında ateş açıldı. İki pilot öldü

Endonezya'da Tanah Merah'dan havalanan "Cessna Grand Caravan" tipi küçük uçak, Güney Papua eyaletinin Boven Digoel bölgesindeki havalimanına inişi sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Antara News'ün haberine göre, yetkililer, saldırıda iki pilotun yaşamını yitirdiğini bildirdi, uçaktaki 13 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.