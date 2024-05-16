Endonezya'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Endonezya'da bir yolcu uçağı, kalkış sırasında motorunun alev alması üzerine acil iniş yaptı.

Endonezya'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı

’nın Makassar kentindeki Sultan Hasanuddin Uluslararası Havalimanı’ndan Suudi Arabistan'ın Medine kentine gitmek üzere havalanan ulusal ve bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Garuda Indonesia’ya ait 747-400 tipi yolcu uçağının motorlarından biri kalkış sırasında alev aldı.

kısa süre sonra kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen birçok Müslüman'ın da aralarında bulunduğu 450 yolcu ile 18 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği, yaralanan olmadığı açıklandı.

Dün yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

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