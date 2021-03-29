Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama

Endonezya'da ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden biri olan Balongan rafinerisinde patlama meydana geldi.

Patlamayla birlikte metrelerce yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görülebildi.

Yerel haber kaynakları, rafineri çevresindeki evlerin patlamadan zarar gördüğünü bildirirken, bölgede yaşayan halk tahliye edildi.

Republika gazetesinin haberine göre, devlete ait petrol şirketi Pertamina’nın Balongan Petrol Rafinerisi’ndeki patlamada 5’i ağır 20 kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, yaralıların tedavisinin hastanede sürdüğünü belirtti.



Patlamanın nedeni henüz bilinmezken rafinerideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.