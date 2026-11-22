Endonezya'da şekerleme fabrikasında yangın. 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi kayıp
22.11.2026 08:26
Son Güncelleme: 22.11.2026 08:28
Fabrikada çıkan yangın sırasında binada 60 kişi bulunduğu öğrenildi.
Endonezya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, 36 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın 50 kilometre batısındaki Banten eyaletinde bulunan Fonusa Agung Mulia şekerleme fabrikasında çıkan yangın sırasında binada 60 kişi bulunduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin saat 04.30'da ihbar üzerine olay yerine gittiği ancak o sırada zaten binanın büyük bölümünün yanmış olduğu bildirildi.
Sebebi henüz bilinmeyen yangını haber alan işçi yakınlarının fabrikaya akın ettiği olayda kayıp işçilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.
İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, 36 kişininse halen kayıp olduğu belirtilen yangına ilişkin bilgi veren itfaiye yetkilileri, ekipler müdahale için geldiğinde fabrikanın büyük bölümünün alevler içinde olduğunu, binanın güvenlik sistemlerinin devreye girip girmediğinin henüz anlaşılamadığını söyledi.
Sebebi henüz bilinmeyen yangını haber alan işçi yakınlarının fabrikaya akın ettiği olayda kayıp işçilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Yangında, binanın güvenlik sistemlerinin devreye girip girmediği henüz anlaşılamadı.