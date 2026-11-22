İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, 36 kişininse halen kayıp olduğu belirtilen yangına ilişkin bilgi veren itfaiye yetkilileri, ekipler müdahale için geldiğinde fabrikanın büyük bölümünün alevler içinde olduğunu, binanın güvenlik sistemlerinin devreye girip girmediğinin henüz anlaşılamadığını söyledi.

Sebebi henüz bilinmeyen yangını haber alan işçi yakınlarının fabrikaya akın ettiği olayda kayıp işçilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.