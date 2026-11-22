Fabrikanın bağlı olduğu PT Fonusa Agung Mulia (FAM) şirketinden yapılan açıklamada, yangının çıktığı günkü vardiyada yaklaşık 300 kişinin bulunduğu bildirildi. Şirket açıklamasında, "50 sayısı, henüz nerede olduklarını tespit edemediğimiz kişileri ifade ediyor"



Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.