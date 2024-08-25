Endonezya'da sel: 13 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Ternate Adası’ndaki şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sel felaketinde 13 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Endonezya'da sel: 13 kişi hayatını kaybetti

’da dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Ternate Adası’nda yağışların yol açtığı felaketi nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Felakette 10 ev ağır hasar gördü.

Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, mağdurların tahliyesine yardımcı olmak üzere bölgeye bir ekibin gönderildiği kaydedildi.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından yapılan açıklamada ise, tahliye çalışmalarının sürdüğü aktarıldı

BNPB Sözcüsü Abdul Muhari yaptığı açıklamada, “İnsanları uyanık olmaya ve muhtemel sel baskınları konusunda yetkililerin talimatlarını takip etmeye çağırıyoruz” dedi.

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