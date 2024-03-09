Endonezya'da sel ve toprak kayması: 10 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da Sumatra adasını vuran sel ve toprak kayması nedeniyle ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de kayboldu.



Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, afet nedeniyle bölgede 20 bin ev sular altında kaldı ve 46 bin kişi de sığınaklara yerleştirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının ise elektrik kesintileri ve yolların çamurla kaplanması nedeniyle sekteye uğradığı ifade edildi.



Kuzey Sumatra bölgesinde geçen aralık ayında da ani sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti.

1 kişinin hayatını kaybetmiş, 11 kişi de kaybolmuştu.