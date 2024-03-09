Endonezya'da sel ve toprak kayması: 21 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda sel ve toprak kayması yaşandı. Yaşanan olayda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Endonezya'da sel ve toprak kayması: 21 kişi hayatını kaybetti

'da Sumatra adasını vuran sel ve nedeniyle ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de kayboldu.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, afet nedeniyle bölgede 20 bin ev sular altında kaldı ve 46 bin kişi de sığınaklara yerleştirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının ise elektrik kesintileri ve yolların çamurla kaplanması nedeniyle sekteye uğradığı ifade edildi.

Kuzey Sumatra bölgesinde geçen aralık ayında da ani sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti.

1 kişinin hayatını kaybetmiş, 11 kişi de kaybolmuştu.

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