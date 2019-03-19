Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Jayapura'da cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde, yaşamını yitirenlerin 89'a yükseldiğini belirtti.



Yaralı sayısının 159 olduğunu aktaran Nugroho, afet bölgesinde 74 kişinin halen kayıp olduğu bilgisini aktardı.



Jayapura'daki selden en çok etkilenen Sentani bölgesinde 82 kişinin öldüğünü ifade eden Nugroho, Ampera bölgesinde de 7 kişinin sel dolayısıyla oluşan toprak kayması nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.



Nugroho ayrıca, bölgede bin 613 kişilik personel ile afetzedelere yardım, acil durum müdahale ve kayıpları arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.



Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

